В Благовещенске этой зимой зальют более 60 катков

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В Благовещенске уже готовят к открытию катки. В этом году в столице Приамурья зальют 61 ледовую площадку.

Катки откроют на базе государственных и муниципальных учреждений, в том числе на стадионах «Амур» и «Юность». Три ледовые площадки расположены на территориях баз отдыха, одна — на участке предприятия.

На территории городских школ в этом сезоне оборудуют 15 площадок. Из них восемь — это хоккейные коробки в Алексеевской гимназии, школах № 5, 15, 16, 23, 24, 26, гимназии № 25. Ещё 6 катков в школах № 2, 10, 12, 13, 27, лицее № 6 зальют силами добровольцев. Эти площадки заработают под открытым небом, их оградят снежным валиком. Около 30 катков оборудуют во дворах города.

Новую хоккейную коробку установят в этом году во дворе дома по Студенческой, 45, жители которого выиграли в конкурсе на лучшее оформление двора. Оборудование уже заказано. Хоккейную коробку планируют установить к 10 декабря, сообщает мэрия Благовещенска.