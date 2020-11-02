Амурчане-победители конкурса «АТОМ РЯДОМ» побывали в музее Калининской АЭС

Победители конкурса «АТОМ РЯДОМ» из Приамурья вместе с ребятами из других регионов побывали в городе Удомля. В атомограде им показали Калининскую АЭС и другие достопримечательности. Среди 30 участников оказались и наши, амурские ребята.

— Это очень уютный город, небольшой, но красивый, много зеленых насаждений. Люди отзывчивые и очень тепло нас приняли, — рассказала Татьяна Канцедалова, участница делегации из Приамурья.

Разумеется, делегатам показали не только красоты города. Кроме основных достопримечательностей, краеведческой лекции и досуговых объектов, они побывали в информационном центре и музее Калининской АЭС — градообразующего предприятия Удомли, в составе которого работают 4 энергоблока с водо-водяными реакторами, мощность каждого из которых — 1000 МВт.

— Поездка для меня была очень любопытной, поскольку атомные электростанции входят в сферу моего профессионального интереса как специалиста в области информационной безопасности в промышленности. Было интересно посетить атомную электростанцию, познакомиться с сотрудниками, и я задумался даже о возможностях дальнейшего сотрудничества, — поделился ещё один из участников из Республики Чувашия Александр Ларюхин.

Итогом стало посещение концерта, посвящённого 75-летию атомной промышленности. Напомним, конкурс видеороликов «АТОМ РЯДОМ» организованный Фондом развития регионов «Содружество» и посвященный 75-летию атомной промышленности, проходил с 6 июля по 20 августа.