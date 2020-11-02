Трехлетнюю девочку спасли из-под завалов спустя 65 часов после землетрясения в Турции
В Измире спустя 65 часов после землетрясения спасатели извлекли из-под завалов одного из жилых домов трехлетнюю девочку, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
Ребенок находится в больнице. Близкие назвали ее спасение чудом.
На завалах продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели достали из-под руин 106 человек.
30 октября на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, эпицентр находился в Эгейском море. СМИ сообщали, что в Измире обрушились около 20 зданий. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежный Сеферихисар.
Жертвами землетрясения в Турции стали 79 человек, 962 пострадали.
Просмотров всего: 41