Трехлетнюю девочку спасли из-под завалов спустя 65 часов после землетрясения в Турции

Ребенок находится в больнице. Близкие назвали ее спасение чудом.

На завалах продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели достали из-под руин 106 человек.

30 октября на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, эпицентр находился в Эгейском море. СМИ сообщали, что в Измире обрушились около 20 зданий. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежный Сеферихисар.

Жертвами землетрясения в Турции стали 79 человек, 962 пострадали.