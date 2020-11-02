Мэр Благовещенска: количество снегоуборочной техники не соответствует нормам

В понедельник, 2 ноября, мэр Благовещенска в прямом эфире прокомментировал ситуацию на дорогах. Он отметил, что техника ГСТК работает на улицах города с двух часов ночи.

— Я в своем аккаунте и в «Азбуке города» обращал внимание, что количество техники в наличии не соответствует нормам. Если бы мы даже увеличили парк, то столкнулись бы с нехваткой водителей-механизаторов. Не хватает 19 механизаторов, машины стоят в боксах, на них некому ездить. Также при увеличении количества техники потребуются ещё боксы. Больших снегопадов всего несколько в год. Поэтому мы обходимся тем количеством техники, которое есть. Коллапса на дорогах нет — почти все перекрестки подсыпали, — рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Напомним, что сегодня из-за снегопада в Амурской области сложилась сложная ситуация на дорогах. Из-за гололёда по всему Приамурью продолжают происходить ДТП. Также Олег Имамеев в честь 100 дней в должности мэра дал Амур.инфо эксклюзивное интервью.