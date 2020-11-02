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сегодня, 17:45 6

Мэр Благовещенска: количество снегоуборочной техники не соответствует нормам

Мэр Благовещенска: количество снегоуборочной техники не соответствует нормам
Фото: pixabay.com

В понедельник, 2 ноября, мэр Благовещенска в прямом эфире прокомментировал ситуацию на дорогах. Он отметил, что техника ГСТК работает на улицах города с двух часов ночи.

— Я в своем аккаунте и в «Азбуке города» обращал внимание, что количество техники в наличии не соответствует нормам. Если бы мы даже увеличили парк, то столкнулись бы с нехваткой водителей-механизаторов. Не хватает 19 механизаторов, машины стоят в боксах, на них некому ездить. Также при увеличении количества техники потребуются ещё боксы. Больших снегопадов всего несколько в год. Поэтому мы обходимся тем количеством техники, которое есть. Коллапса на дорогах нет — почти все перекрестки подсыпали, — рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Напомним, что сегодня из-за снегопада в Амурской области сложилась сложная ситуация на дорогах. Из-за гололёда по всему Приамурью продолжают происходить ДТП. Также Олег Имамеев в честь 100 дней в должности мэра дал Амур.инфо эксклюзивное интервью.

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#дороги #ДТП

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    мэр расписался в своей некомпетентности

  • Petta

    Petta
    1 час назад

    Еще вчера писали, что вс5 готово к уборке. Сегодня... как всегда.

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    работал все время в дорожке и потом депутатил и на всё прошлое болт забивал?

  • Таранов

    Таранов
    1 час назад

    Наручники нужно одевать уже на такого недомэра

  • йошкин кит

    йошкин кит
    1 час назад

    БРАВООО!!!! Блиииин, ну как всегда

  • full

    full
    1 час назад

    Больших снегопадов всего несколько в год. Поэтому мы обходимся тем количеством техники, которое есть. Коллапса на дорогах нет — почти все перекрестки подсыпали, — рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев. - Иногда одного снегопада достаточно, чтобы парализовать движение в городе с небоеспособными дорожными службами. Если есть настроение каждый раз бегать в храм, ставить свечку за пронесло на этот раз, рано или поздно коллапсы случатся. Меня бы устроила пуля в лоб очередному градоначальнику за такую политику. Ну, или иски за все ДТП в этот период к оплате мэру - оптимисту.

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