Годовая норма осадков в Приамурье превышена уже в полтора раза

Годовая норма осадков в Амурской области превышена в полтора раза. Только в октябре осадков выпало около 175 процентов от месячной нормы, что больше прошлого октября почти на 20 процентов.

— Осадков вновь досталось с лихвой. Но всё же то, что во второй половине месяца число дней с осадками и их интенсивность заметно снизились, стало благоприятным фактором для нормализации гидрологической и агрометеорологической обстановки, — отмечают синоптики Амурского гидрометцентра.

Общее количество выпавших осадков составило по разным районам Амурской области от 103 до 189 процентов месячной нормы. В частности, в Магдагачинском районе норма месяца была превышена в 2,5-2,8 раза. А вот Селемджинскому, Михайловскому и Ромненскому районам осадков досталось всего 70-90 процентов от многолетней нормы месяца.

В Благовещенске месячная норма осадков составила 175 процентов, это на 20 процентов больше, чем в прошлом октябре. Несмотря на это в Амурской столице октябрь оказался теплее на 0,6 градуса.

В целом температурный фон октября в Приамурье оказался выше многолетних норм на 1,5-2 раза.