Анита Цой худеет на диете за 300 тысяч рублей

49-летняя Цой перепробовала разные диеты. Но певица заметила, что с возрастом килограммы стали уходить все медленнее. И тогда она решила обратиться к своим историческим корням. По ее словам, в корейской диете нет ограничений и дробного питания. Она пьет специальные травяные составы, похожие по вкусу на яблоко и сельдерей.

За пятимесячный курс певица заплатила более 300 тысяч рублей.

Артистка постоянно на связи с диетологами, которые следят за весом своей клиентки. Анита рассказала, что врач попросил ее уменьшить нагрузки, потому что за первый месяц она похудела сразу на 7 килограмм. Сейчас она занимается по часу три раза в неделю.

Анита Цой хочет похудеть к своему юбилейному концерту в Кремле. Певица уверена, что до февраля скинет еще 8 килограмм и закрепит результат.