Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:48 0

Анита Цой худеет на диете за 300 тысяч рублей

Анита Цой худеет на диете за 300 тысяч рублей
Фото: goodhouse.ru

Певица Анита Цой за три месяца потеряла уже 12 с половиной килограммов. Певица рассказала НТВ, что с лишним весом ей помогает расстаться дорогая корейская диета.

49-летняя Цой перепробовала разные диеты. Но певица заметила, что с возрастом килограммы стали уходить все медленнее. И тогда она решила обратиться к своим историческим корням. По ее словам, в корейской диете нет ограничений и дробного питания. Она пьет специальные травяные составы, похожие по вкусу на яблоко и сельдерей.

За пятимесячный курс певица заплатила более 300 тысяч рублей.

Артистка постоянно на связи с диетологами, которые следят за весом своей клиентки. Анита рассказала, что врач попросил ее уменьшить нагрузки, потому что за первый месяц она похудела сразу на 7 килограмм. Сейчас она занимается по часу три раза в неделю.

Анита Цой хочет похудеть к своему юбилейному концерту в Кремле. Певица уверена, что до февраля скинет еще 8 килограмм и закрепит результат.

Просмотров всего: 56

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире 1

У 52-летней финалистки «Битвы экстрасенсов» родилась дочь
В России и мире

Дрожжина и Цивин получили от пожилых актеров 18 квартир
В России и мире 1

Наргиз Закирова призналась в алкогольной зависимости
Общество 2

Умер британский актер сэр Шон Коннери
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь