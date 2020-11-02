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сегодня, 16:22 0

Жители Благовещенска смогут сдавать батарейки на утилизацию

Жители Благовещенска смогут сдавать батарейки на утилизацию
Фото: pixabay.com

Минприроды поддержало инициативу регионального отделения Ассоциации «РазДельный сбор Благовещенск» о сборе использованных батареек, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

С предложением производить централизованные сборы использованных батареек в школах города выступили представители «РазДельный сбор Благовещенск» Марина Жилкова и Светлана Тарасова. Инициатива общества предполагает отправлять собранные отходы на утилизацию в Челябинск.

Министр природных ресурсов Сергей Маху инициативу поддержал:

— Вопросу соблюдения экологических норм и улучшению экологического климата в регионе уделяется особое внимание. Для уборки стихийных свалок в Приамурье уже работает мобильный мусоросжигательный комплекс. Запущен в работу и мусороперерабатывающий завод. С появлением таких идей, как сбор батареек для их переработки, можно уверенно говорить, что у граждан стало формироваться экологическое сознание и ответственное поведение, то, без чего невозможно решить экологические проблемы, — прокомментировал Сергей Маху.

Министр пообещал общественникам всестороннюю поддержку. Минприроды поможет с закупкой контейнеров и поиском складского помещения.

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#ЖКХ #областная власть

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