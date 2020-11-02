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В Благовещенске после прокладки кабелей для будущей канатной дороги восстановлен тротуар на Краснофлотской

В Благовещенске после прокладки кабелей для будущей канатной дороги восстановлен тротуар на Краснофлотской
Фото: АКС

Полностью завершились работы по благоустройству территории на улице Краснофлотской. В районе бассейна «Надежда» полностью восстановили тротуар, рассказали в Амурских коммунальных системах.

На участке по улице Краснофлотской проложили кабельные линии длиной в полтора километра к месту строительства канатной дороги между Россией и Китаем. Для проведения работ целостность тротуара нарушили. Завершить прокладку кабеля удалось до первого снегопада, сейчас покрытие тротуара полностью восстановлено.

Работы начались в начале октября, две бригады проложили линию от благовещенской таможни до района ОКЦ. Работы по строительству канатной дороги начались 18 июня 2020 года, их планируют завершить в 2022 году. Канатная дорога длиной 973 места пройдет над Амуром и свяжет Благовещенск и Хэйхэ.

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#таможня #туризм

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