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сегодня, 15:39 0

В Свободненском районе столкнулся большегруз и пассажирский автобус

В Свободненском районе столкнулся большегруз и пассажирский автобус

Сегодня, 2 ноября, в 9:15 в Свободненском районе произошло ДТП с участием двух авто. Пострадали два человека, обоих доставили в больницу.

— Водитель Volvo с прицепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там большегруз столкнулся с автобусом. В результате чего двое пассажиров автобуса пострадали. Они доставлены в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГИБДД области.

На месте также работали спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. До прибытия медиков они оказали помощь троим пострадавшим. А затем сотрудники регулировали движение, чтобы избежать скопления машин и повторных аварий, сообщается в официальном инстаграм-аккаунте ведомства.

Напомним, сегодня из-за снегопада на дорогах Амурской области произошло множество ДТП. Только на утро 2 ноября в Благовещенске произошло 13 аварий. Будьте предельно осторожны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим.

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#дороги #ДТП

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