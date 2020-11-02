На каких участках трасс в Приамурье самый жуткий гололёд (видео)

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В Амурской области продолжается ликвидация последствий обильного снегопада. Водители столкнулись с гололёдом и снежным накатом на дорогах. Как сообщает пресс-служба правительства области, перерывов в движении нет, но проехать бывает очень нелегко.

С 5 часов утра 2 ноября на региональных и федеральных дорогах области мобилизованы более 100 единиц спецтехники.

Сложные дорожные условия наблюдаются в Благовещенском районе на участке 0 км — 30 км автодороги «Благовещенск – Свободный», а также на участке, проходящем через Свободненский район. Дорогу чистят от снега посыпают противогололёдным материалом. Также затруднено движение на дороге «Подъезд к Циолковский».

Круглосуточно чистят от снега проезжие части и мосты в Бурейском районе. На дорогах «Благовещенск — Гомелевка», «Прогресс — Бурея — Новобурейский» местами отмечается гололед.

Сложная дорожная ситуация в Селемджинском районе, на дорогах «Введеновка — Февральск» и «Февральск — Селемджинск».

В Тындинском районе дорожники устраняют снежный накат на участках 0 км — 43 км и 58 км — 63 км автодороги «Талдан — Соловьевск» и очищают от снега дорогу «Тында — Ларба».

В Шимановском районе особо опасные участки от 0 км по 7 км дороги «Обход г. Шимановск», с 3 км по 9 км дороги «Шимановск — Нововоскресеновка», с 0 км по 3 км «Шимановск — Циолковский», на подъездах к с. Петруши, к с. Малиновка, к с. Актай, на участке от 47 км по 72 км дороги «Шимановск — Нововоскресеновка». Дорожники убирают снег и распределяют антигололёдные материалы.

Напомним, за сутки в Благовещенске выпало две декадные нормы снега.