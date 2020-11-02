В Югре подросток застрял в обледеневшем памятнике

В городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа подросток застрял в самолёте, установленном на постаменте как памятник. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

12-летний мальчик залез в турбину Як-40, а выбраться обратно из-за обледенения стальной конструкции не смог. Ему повезло — крики о помощи услышал случайный прохожий.

— По лестницам добрались до этой злосчастной турбины. Конструкция под наклоном, внутри гладкая цилиндрическая поверхность, все обледенелое, самому и взрослому не выбраться. Старались побыстрее достать парня, минут десять ушло на все про все, — рассказал помощник начальника дежурного караула Юрий Володькин.

Обследовавшие ребёнка медики не обнаружили у него обморожений. Подросток отделался испугом.