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сегодня, 15:54 0

Детей из неблагополучных семей смогут изымать по решению суда за 24 часа

Детей из неблагополучных семей смогут изымать по решению суда за 24 часа
Фото: pixabay.com

Госдума может уже до конца года принять новый законопроект, по решению суда в течение 24 часов детей разрешат забирать из семей. Ребёнка смогут изъять, если есть угроза его жизни или здоровью. Такое решение уже поддержали в правительстве, первое чтение пройдёт в ноябре. Против документа настроена общественная палата и Патриарх Кирилл, рассказали в «Известиях».

— Наш комитет его поддерживает и дал положительный отзыв. Считаю, что авторы этой инициативы абсолютно правы. Мы должны защитить детей, если их жизни и здоровью существует реальная угроза. Таких случаев масса, мы слышим о них каждый день. То ребенка не кормят, то бросают, а опека перед этим бессильна,— отметила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.

Чтобы избежать злоупотребления полномочиями, при изъятии ребёнка должна будет присутствовать опёка. Депутат уверена, что что законопроект примут уже до конца года.

На данный момент в законе есть порядок изъятия ребёнка, но сейчас такое решение можно принять только после разрешения главы муниципального образования или органа исполнительной власти. Авторы проекта — Павел Крашенинников и Андрей Клишас считают такой порядок несовершенным.

— Сразу после внесения законопроекта Общественная палата провела «нулевые чтения». В них приняли участие более 30 представителей общественных организаций, которые занимаются вопросами семейной политики, защиты прав семьи и детей. По результатам общественной экспертизы было подготовлено заключение, в котором признана необходимость существенной доработки законопроекта, так как, если он будет принят без доработки, это может привести к значительному росту нарушений прав семьи и детей, — пояснил решение глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

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#дети #закон #суды

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