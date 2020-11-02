Фонду капремонта всё же придётся отремонтировать «рассыпающийся» дом в Благовещенске

Напомним, дом на улице Зейской, 295, был построен и сдан в 2009 году компанией «Дальсвет». Вскоре застройщик обанкротился, а жильцы новостройки стали жаловаться на плохое качество строения. Первое обрушение кирпичей с фасада произошло 25 июня 2016 года. Тогда кладку закрепили. 3 июля 2018 года произошло второе обрушение. Проведенная экспертиза показала, что здание было построено с грубыми нарушениями.

В июле 2020 года суд обязал фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов Амурской области отремонтировать дом.

Поводом для обращения в суд стали результаты проверки. Прокуратура установила, что некоммерческая организация в нарушение закона не приняла необходимых мер к проведению капитального ремонта фасада. Ранее, по требованию прокуратуры, здание обследовали и включили в региональную программу по капитальному ремонту.

Апелляционным определением Амурского областного суда от 31 августа 2020 года решение Благовещенского городского суда составили без изменения.

Тем не менее, Фонд капремонта не согласился с судебными актами. Фонд обратился в кассационный суд общей юрисдикции с жалобой, в которой просил отменить апелляционное определение Амурского областного суда и решение Благовещенского городского суда.

29 октября Девятый кассационный суд оставил без изменения решения судов первой и апелляционной инстанции. Кассационную жалобу фонда капитального ремонта не удовлетворили.