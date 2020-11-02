Амурский областной краеведческий музей 4 ноября будет работать до 18:00

В Благовещенске завтра, 3 ноября, Амурский областной краеведческий музей работает с 13:00 до 21:00. А в День народного единства, 4 ноября, музей примет гостей с 10:00 до 18:00.

— Во вторник музей поучаствует во Всероссийской акции «Ночь искусств-2020». Также в этот день амурчане смогут познакомиться с экспозициями и посетить мультимедийную выставку «Винсент Ван Гог», — сообщает пресс-служба Амурского областного краеведческого музея Г.С. Новикова-Даурского.

Напомним, что остальные организации города будут 4 ноября отдыхать. В частности, это отделения Почты России и Благ-РКЦ.