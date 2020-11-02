Житель Зеи ограбил магазин, а потом зарезал соседа

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В городе Зея 31-летнего мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы за разбой, убийство и покушение на убийство. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, молодой человек ограбил магазин, а потом напал с ножом на соседей.

По версии суда, в феврале 2020 года мужчина пришёл ночью в один из магазинов Зеи, где набрал полный пакет продуктов. Однако рассчитываться за них не собирался: в ответ на требования продавца и охранника оплатить покупки, парень пригрозил им ножом.

Через некоторое время, уже дома, амурчанин поссорился с соседями. В ходе конфликта он ударил 27-летнего парня ножом в грудь. Потерпевший умер.

После этого, осуждённый попытался напасть на второго соседа, но тому удалось уклониться от удара, выбежать из подъезда и скрыться.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил ему 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после отбытия основного наказания амурчанину ограничат свободу на полтора года.

Приговор в законную силу не вступил.