Снежно и пасмурно: прогноз погоды на 3 ноября

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Завтра в Амурской области сохранится гололёд. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, с порывами 13-18 метров в секунду. Температура ночью -8°С...-13°С, местами на севере -17°С...-22°С, днём -5°С...-10°С, местами до -15°С.

В Белогорске небольшой снег. Днём температура -7°С...-8°С, ночью около -10°С. Ветер северо-западный, 4-6 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.

В Завитинске пасмурно, небольшой снег. Температура днём -7°С...-9°С, ночью -8°С...-9°С. Ветер северо-западный, 4-5 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

В Райчихинске снег. Днём температура -6°С...-8°С, ночью -8°С...-9°С. Ветер западный и северо-западный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

В Архаре облачно, небольшой снег. Температура днём -6°С...-7°С, ночью -7°С...-8°С. Ветер западный и северо-западный 4-6 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

В Свободном небольшой снег, после полудня ясно и без осадков. Днём температура -6°С...-11°С, ночью 8°С...-9°С. Ветер западный и северо-западный 3-4 метра в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

В Шимановске без осадков. Температура днём -5°С...-7°С, ночью 8°С...-10°С. Ветер западный и северо-западный, 3-4 метра в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

В Зее без осадков. Днём температура -4°С...-6°С, ночью -10°С...-13°С. Ветер западный и северо-западный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

В Сковородине снег. Температура днём -2°С...-5°С, ночью -10°С...-12°С. Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

В Тынде без осадков. Температура днём -10°С...-12°С, ночью -21°С...-23°С. Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью небольшой снег, днём малооблачно осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, с порывами 12-14 метров в секунду. Температура ночью -8°С...-10°С, днём около -5°С.