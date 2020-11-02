В больницы Приамурья срочно требуются волонтёры

Медикам Приамурья срочно нужна помощь волонтеров. Добровольцы помогут обзванивать пациентов, принимать заявки и заполнять документацию.

— Нам нужна помощь в трёх направлениях. Первые два направления — работа в поликлинике. Раскладка карточек людей и приём звонков с записью в журнал. Третье направление — автоволонтёрство. Помощь автоволонтёра заключается в доставке продуктов и медикаментов, — рассказали работники ресурсного центра развития добровольчества Амурской области.

Единственные требования к волонтерам — возраст от 18 лет и отсутствие симптомов ОРВИ.

Чтобы вступить в ряды добровольцев и помочь медицинским учреждениям, нужно позвонить по следующим телефонам:

8 (4162) 662326 (для волонтеров Благовещенска)

или 8 (4162) 226987 (для жителей районов Амурской области).