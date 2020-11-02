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сегодня, 13:36 2

В больницы Приамурья срочно требуются волонтёры

В больницы Приамурья срочно требуются волонтёры
Фото: pixabay.com

Медикам Приамурья срочно нужна помощь волонтеров. Добровольцы помогут обзванивать пациентов, принимать заявки и заполнять документацию.

— Нам нужна помощь в трёх направлениях. Первые два направления — работа в поликлинике. Раскладка карточек людей и приём звонков с записью в журнал. Третье направление — автоволонтёрство. Помощь автоволонтёра заключается в доставке продуктов и медикаментов, — рассказали работники ресурсного центра развития добровольчества Амурской области.

Единственные требования к волонтерам — возраст от 18 лет и отсутствие симптомов ОРВИ.

Чтобы вступить в ряды добровольцев и помочь медицинским учреждениям, нужно позвонить по следующим телефонам:

8 (4162) 662326 (для волонтеров Благовещенска)

или 8 (4162) 226987 (для жителей районов Амурской области).

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    "Огромная определяющая роль принадлежит системе здравоохранения. Во многих странах именно критическая перегрузка больниц, госпиталей стала основной причиной высокой смертности. Эпидемия показала - российское здравоохранение способно эффективно реагировать на экстренные ситуации, в короткие сроки наращивать свои возможности", - сказал Путин во время обращения к россиянам.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    23 минуты назад

    Волонтеры есть во всех странах и это норма! Надеюсь и у нас люди начнут уважать друг друга и помогать ближнему.

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