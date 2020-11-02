Под Белогорском за четыре дня убрали несанкционированную свалку

Примерно пятьдесят «КамАЗов» разгрузились не на полигоне, а на дороге рядом с ним. Всё это безобразие и пришлось убирать.

— Сначала машины не могли проехать на полигон из-за размытой дороги. А затем из-за того, что подъезды к объекту были завалены мусором регоператоров, — пояснил генеральный директор ООО «Автосити» Сергей Зырянов.

Сейчас проверкой действий компаний занимается природоохранная прокуратура и Росприроднадзор.

— Полигон обязан обеспечить приём мусора. Если есть сбои в работе, их нужно оперативно устранять. Сейчас свалку убрали — мусор на полигоне. Расчистку провели на средства регоператора ООО «ТрансЭкоСервис» и полигона ТБО ООО «Автосити», — рассказал министр природных ресурсов Сергей Маху.

— Сотрудники управления взяли пробы грунта на месте свалки. Если выявится загрязнение, то виновные будут обязаны выплатить штраф. Для юридических лиц он может достигать 300 тысяч рублей, — сообщил заместитель руководителя Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора Артём Терещенко.