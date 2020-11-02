Автор амурских «ледовых открыток» Валерий Мельников скончался от COVID-19

Фото: ampravda.ru

Газета «Амурская правда» организовала сбор денег на похороны народного художника. За сутки удалось собрать больше 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что у художника диагностировали коронавирус. Почти две недели Валерий Константинович провёл в реанимации на аппарате ИВЛ. Вечером 30 октября сердце Мельникова остановилось.

«После похорон мы займёмся поиском мастера или коллектива мастеров, которые согласятся нарисовать на льду Хомутины новогоднюю открытку в память о нашем художнике. После мы решим, как распорядиться с оставшимися средствами. Один из вариантов — обустроить зону отдыха на любимой реке Валерия Константиновича», — написали журналисты «Амурской правды.