Автор амурских «ледовых открыток» Валерий Мельников скончался от COVID-19
В Приамурье ушёл из жизни Валерий Мельников, автор знаменитых открыток, которые он каждый год рисовал на льду реки Хомутины возле села Марково.
Газета «Амурская правда» организовала сбор денег на похороны народного художника. За сутки удалось собрать больше 400 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что у художника диагностировали коронавирус. Почти две недели Валерий Константинович провёл в реанимации на аппарате ИВЛ. Вечером 30 октября сердце Мельникова остановилось.
«После похорон мы займёмся поиском мастера или коллектива мастеров, которые согласятся нарисовать на льду Хомутины новогоднюю открытку в память о нашем художнике. После мы решим, как распорядиться с оставшимися средствами. Один из вариантов — обустроить зону отдыха на любимой реке Валерия Константиновича», — написали журналисты «Амурской правды.
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