У 52-летней финалистки «Битвы экстрасенсов» родилась дочь

Ясновидящая несколько дней назад в четвёртый раз стала мамой. У 52-летней звезды уже есть три сына. Пока неизвестно, рожала она сама или малышку выносила суррогатная мать.

В своем блоге Елена поделилась радостью и опубликовала снимки из роддома.

Сын звезды «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони написал в Instagram, что очень рад за маму и счастлив, что у него появилась сестра.

«Кто говорил, что после 50 нет жизни? У моей мамы она только набирает обороты! Теперь мы большая многодетная семья!», — сообщил ведущий «Дома-2».

Елена Голунова вышла замуж год назад и призналась, что свадьба стала самым радостным днем в ее жизни.

«Счастье возможно в любом возрасте! Главное — никогда не отчаивайтесь и не решайте для себя, что впереди ничего нет», — говорила она.