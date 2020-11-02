Сотрудники Амурского ГПЗ переселятся в новый микрорайон в следующем году

О конструктивном взаимодействии региональной власти с «Газпромом» рассказал глава региона Василий Орлов.

Благодаря масштабному федеральному проекту в Свободном появится новый микрорайон. Часть микрорайона на 2142 квартиры с мебелью и бытовой техникой из 42 многоквартирных домов и 36 таунхаусов примет 5 тысяч новосёлов. Все они сотрудники Амурского ГПЗ. Специалисты называют комплекс точкой роста для будущего северного микрорайона более чем на 165 тысяч квадратных метров жилья и 200 тысяч квадратных метров социальных объектов.

«Кроме этого, в микрорайоне будет поликлиника для взрослых и детей, с лабораторией, рентген-блоком, МРТ-блоком, залом ЛФК, кабинетами массажа, ЭКГ, УЗИ, а также детский сад на 350 детей и школа на 900 учащихся», сообщает пресс-служба областного правительства.

Также там появится универсальный спортивно-тренировочный комплекс с ледовой ареной с трибунами для зрителей на 400 мест, спортивным бассейном на 10 дорожек, залами для игр в волейбол, баскетбол, залом для хореографии, тренажерным залом, боулингом на 10 дорожек, бильярдом, рестораном, кафетерием. Не обойдётся и без Центра культуры и досуга.

— Позитивные изменения в области, происходящие благодаря сотрудничеству с крупными инвесторами видят уже сотни амурчан. Компания «Газпром» принимает активное участие в жизни Приамурья. Предприятие помогает не только строить жильё, но и создавать комфортные условия для занятий спортом. В этом году при поддержке «Газпрома» в городе Сковородино открылась современная спортивная на территории школы №1. На её создание компания "Газпром трансгаз Томск" выделила более 7 миллионов рублей. Также на выделенные «Газпромом» средства оборудованы детские спортивно-игровые площадки, обновили материально-техническая база учреждений культуры. В ходе программы "Газпром - детям" в области началось строительство 5 ФОКов в Благовещенске, Тынде, Тамбовке и Магдагачи. По программе «Газпром — детям» в этом году в области возводят не только ФОКи. На средства отремонтировали стадион в Ивановке и создали многофункциональную спортплощадку в Новогеоргиевке. Работы по ремонту спортобъектов ещё ведутся Райчихинске, Завитинске и Бурее, — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.