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сегодня, 13:05 7

Два благовещенца закрасили «двойную сплошную», чтобы упростить въезд в автосервис

Два благовещенца закрасили «двойную сплошную», чтобы упростить въезд в автосервис
Фото: drivenn.ru

В Благовещенске два горожанина попытались сами закрасить дорожную разметку. «Двойная сплошная», по их мнению, мешала заезду на автосервис.

31 октября в полицию Благовещенска поступило сообщение, о том, что в областном центре в районе одного из домов по улице Воронкова двое амурчан закрашивают краской дорожную разметку.

Экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД на месте происшествия задержали 23-летнего благовещенца. Его 31-летний приятель, увидев полицейскую машину, попытался скрыться. Далеко убежать мужчине не удалось.

Задержанные оказались работниками автомастерской. Они решили упростить въезд транспортных средств в автосервис, закрасив нанесённую на дорожном полотне разметку «двойная сплошная» с помощью баллончика с краской.

В отношении амурчан составлены административные протоколы. Нарушителям грозит административный штраф, сообщает управление МВД России по Амурской области.

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#дороги #происшествия

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    ))) От души

  • slavik110

    slavik110
    1 час назад

    Кретинизму нет предела:-

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    По городу таких самовольных закрасов много!

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    55 минут назад

    Разметку надо наносить с учетом имеющихся рядом организаций, а то порой приходиться объезжать целый квартал и создавать заторы на светофорах...

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    41 минута назад

    ok_Людмила, направляйте запрос в мэрию. Там рассмотрят и если это обоснованно, внесут изменения в схему. А вот таким дебилизмом заниматься, это как водятлы, не включающие поворотники, безопасность окружающих их вообще не колышет. Главное, чтобы им было удобно.

  • Старлей

    Старлей
    38 минут назад

    Ночью надо замазывать, пока дятлы спят

  • Авантыч

    Авантыч
    24 минуты назад

    Старлей

    Когда уже такие АУЕшные представители исчезнут...

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