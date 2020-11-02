Два благовещенца закрасили «двойную сплошную», чтобы упростить въезд в автосервис

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В Благовещенске два горожанина попытались сами закрасить дорожную разметку. «Двойная сплошная», по их мнению, мешала заезду на автосервис.

31 октября в полицию Благовещенска поступило сообщение, о том, что в областном центре в районе одного из домов по улице Воронкова двое амурчан закрашивают краской дорожную разметку.

Экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД на месте происшествия задержали 23-летнего благовещенца. Его 31-летний приятель, увидев полицейскую машину, попытался скрыться. Далеко убежать мужчине не удалось.

Задержанные оказались работниками автомастерской. Они решили упростить въезд транспортных средств в автосервис, закрасив нанесённую на дорожном полотне разметку «двойная сплошная» с помощью баллончика с краской.

В отношении амурчан составлены административные протоколы. Нарушителям грозит административный штраф, сообщает управление МВД России по Амурской области.