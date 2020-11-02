Больше на 132: Амурская область побила годовой рекорд по природным пожарам

В Амурской области закончился пожароопасный сезон 2020 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

— В связи с тем, что снизились среднесуточные температуры, выпало значительное количество осадков, принято решение об окончании пожароопасного сезона. Ранее, 19 октября, он был закрыт в северных районах области, — сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский.

Сезон закончился с антирекордом: в Приамурье ликвидировали 587 природных пожаров. Это на 132 возгорания больше, чем в 2019 году. Зато уменьшилась общая площадь возгораний — с 172 189 до 99 544 гектаров.