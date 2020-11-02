Мошенники?: благовещенцам предлагают сделать тест на антитела к COVID-19 на дому

В местных соцсетях гуляет объявление, предлагающее горожанам приобрести «сверхточные экспресс-тесты на антитела к коронавирусу».

Сделать тест можно самостоятельно, в домашних условиях. Цена вопроса — 1 200 рублей. Продавец может даже доставить его на дом, правда, за это придётся доплатить ещё 100 рублей.

Мы решили выяснить — не мошенники ли это, и связались с продавцом по указанному в объявлении номеру. Связь с покупателями владельцы экспресс-тестов держат через WhatsАpp, отвечают оперативно.

— Тест не на коронавирус, он на антитела, то есть показывает – болели вы, либо не болели. Теста на сам коронавирус, для определения болеете ли вы в настоящий момент, у нас нет. Мы привезли тесты из Китая, там они свободно продаются во всех аптеках, магазинах, супермаркетах. Делается он дома. В комплекте есть всё необходимое: иголка, сам тест, сыворотка. Результат считывается через 15 минут. В лабораториях такой тест стоит от 2 200 рублей. Многие спрашивают, хотят сделать, узнать — болели они или нет, чтобы не беспокоиться. Документы на тест есть, но они на китайском языке. Инструкция тоже на китайском, мы сами сделали перевод, — пояснила девушка-продавец.

Наслышана она и о мошенниках, но считает, что тесты на антитела действительно эффективны и в домашних условиях, а вот для определения заболевания в данный момент лучше обратиться в лабораторию.

— В аптеках ведь продают свободно тесты на ВИЧ, СПИД, уровень сахара в крови, и это не вызывает вопросов у покупателей. Это нормальная практика, просто мы на это смотрим диковато. В Китае тесты на антитела продаются везде — в киосках, в ларьках, в супермаркетах. А вот тестов на определение коронавируса в домашних условиях действительно нет. Все, кто их предлагает, это мошенники. Тест на антитела можно делать не в лабораторных условиях, в домашних. Мазок на коронавирус делается только в лабораторных условиях, — пояснила девушка.

Для особо сомневающихся продавцы тестов на антитела планируют снять видео, как тест сдаёт человек, переболевший коронавирусом. Видео в скором времени пообещали выложить в сеть.

С вопросом о механизме работы «домашних» тестов на антитела к коронавирусу мы обратились в несколько лабораторий Благовещенска. Оказалось, медики относятся к подобным тестам, мягко говоря, скептически.

— Если говорим про кровь на антитела к вирусу ковид: в лаборатории делают методом ИФА, на анализаторах, что позволяет более точно выявить антитела, их наличие и количество. Метод про который вы говорите, тоже есть, но он очень не информативен. Он является только скринингом и по нему не ставят диагноз. И в случае положительного результата — всё равно идти на анализ. В пустую потраченные деньги, — отметили специалисты центра «Амур-тест».

— Мы не можем комментировать эффективность тестов, которые не используем в своей работе, — пояснила Виолетта Тихонова, менеджер по связям с общественностью лаборатории «Invitro».

— Эти тесты не предназначены для домашнего исследования. Человек без специальной подготовки не сможет его провести в полном соответствии с требованиями инструкции, так как он не имеет медицинской подготовки и необходимого навыка, например, проколоть палец, быстро забрать необходимое количество крови, правильно внести в кассету и добавить буфер. Также, скорее всего, человек, не имеющий опыта, не сможет адекватно оценить результат. Возможны исключения в виде «особо одаренных», но в целом, для домашнего использования тест не рекомендован, — рассказала Ольга Москаленко, директор лаборатории «ЛабОст».

В лаборатории для проведения подобного теста у пациента берут кровь из вены. На определение результата уйдёт как минимум три часа.

В полиции Благовещенска отметили, что никто из горожан о мошенниках, предлагающих к продаже подобные тесты, не сообщал.