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2ноября
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сегодня, 12:03 0

В Приамурье за октябрь количество заболевших COVID-19 выросло на 54%

В Приамурье за октябрь количество заболевших COVID-19 выросло на 54%
Фото: pixabay.com

В Амурской области количество заболевших COVID-19 выросло на 54 процента только за октябрь.

— Наибольший скачок заболевших в ДФО за октябрь оказался в Еврейской автономии. Там прирост COVID-19 составил 111%. А вот меньше всего новых случаев зафиксировали в Чукотском автономном округе — 26%. В целом по стране за месяц количество новых заражённых выросло на 38%, — сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Однако, если рассматривать количество заболевших амурчан за всю пандемию, то область оказывается на шестой позиции среди регионов ДФО. Здесь семь процентов заболевших от всех случаев в Дальневосточном федеральном округе. Больше всего случаев зарегистрировали в Хабаровском крае – 17%, а меньше всего в Чукотском автономном округе. На 1 ноября в ДФО выявлено 96 404 случаев COVID-19, из них 69 135 — выздоровели, не справились с болезнью — 916 человек.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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