Дрожжина и Цивин получили от пожилых актеров 18 квартир
Набирает обороты скандал вокруг наследства Алексея Баталова. Семья актера обвинила Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина в мошенничестве. Сейчас пара находится под домашним арестом, пишет StarHit.
Вдова Алексея Баталова говорит, что доверяла Дрожжиной и Цивину, а они присвоили все имущество и списали средства со счетов актера, принадлежащие его жене и дочери.
По словам старого знакомого Михаила Цивина, юрист и актриса давно организовали бизнес на помощи пожилым артистам. Они входили в доверие, помогали и обеспечивали актерам уход, а те оставляли им квартиры.
Его слова подтверждает и друг семьи Баталовых Юрий Шерлинг. Он рассказал, что Цивин вел базу данных на пожилых актеров, и таким образом они получили уже 18 квартир.
Теперь Дрожжиной и Цивину предстоит суд, им грозит лишение свободы сроком до 10 лет, а также внушительный штраф. Адвокат вдовы Алексея Баталова сообщил, что сейчас им уже не поможет мирный договор. Даже если они захотят все вернуть, дело пойдёт в суд.
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