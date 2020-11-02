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2ноября
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сегодня, 11:49 0

Землетрясение в Хабаровском крае задело шесть посёлков в Приамурье

Землетрясение в Хабаровском крае задело шесть посёлков в Приамурье
Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае зарегистрировано землетрясение, сообщает региональный главк МЧС. Его отголоски зафиксировали и в Амурской области.

Подземный толчок был зарегистрирован в 108 километрах от поселка Токур Селемджинского района на глубине 10 километров.

Его магнитуда составила 3 балла, а интенсивность в эпицентре — 3-4. Кроме Токура подземные толчки ощущались в Экимчане, Токуре, Златоустовске, Коболдо, Ольгинске и Ивановском.

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#происшествия

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