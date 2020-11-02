Олег Имамеев: «Скользкие вопросы обходить не будем»

Сегодня исполнилось ровно 100 дней, как мэр Благовещенска Олег Имамеев вступил в должность. Накануне он дал эксклюзивное интервью Амур.инфо.

Летом на Амур.инфо вышло интервью с только что избранным мэром Благовещенска Олегом Имамеевым. И вот прошло сто дней в должности. Бытует мнение, что для руководителя это число сакральное, а период самый трудный в работе. Так ли это, нам удалось узнать в личной беседе с Олегом Гатаулловичем. А ещё мэр рассказал о том, как перенёс коронавирус, как ускорить ремонт городских дорог и отвести воду с улиц.

О первых ста днях и коронавирусе…

— Олег Гатауллович, приятно говорить о первых ста днях руководителя: они, дескать, самые сложные и знаковые. Как они прошли для вас?

— Скажу честно, если мы говорим о загруженности, то тут ничего особенно не изменилось. Мой личный девиз – слова не должны расходиться с делами. Для меня важен результат. Поэтому работаем максимально до полного решения проблемы, особенно по острым и оперативным вопросам. А ещё я отчётливо осознал, что не принадлежу себе. Исчезло понятие выходных, личного времени как такового, а значит, и его планирования. Плюс конец года — горячее время, нужно завершать целый комплекс мероприятий, в том числе время подводить итоги.

— А тут ещё коронавирус… Как перенесли болезнь?

— К счастью, перенёс заболевание бессимптомно. Ни кашля, ни температуры. Буквально за неделю удалось победить недуг. Через семь дней взяли повторный тест, он оказался отрицательным.

— Так вы при этом говорили, что ещё и работали в это время удалённо…

— Да, как раз благодаря лёгкому течению болезни мне удавалось спокойно вести работу в удалённом формате. Это в первую очередь заключалось в ежедневном контроле за определёнными вопросами. Управлять городом в принципе не просто, а удалённо ещё сложнее. Но тут как раз важно понять сам принцип руководства. А он, на мой взгляд, основан на принципе делегирования полномочий. Если я не буду полагаться на свою команду, а буду пытаться единолично решать все задачи, я смогу остаться хорошим специалистом в каком-то отдельном вопросе, но вряд ли при этом буду хорошим руководителем.

— А отношение к самой болезни изменилось?

— Нет, к ситуации с коронавирусом как относился, так и отношусь серьёзно. Не хочется создавать панику и сгущать краски, но я хочу, чтобы все понимали — это не шутки. К счастью, многое зависит от нас. То же ношение масок — это первичная мера, соблюдая которую, мы можем избежать заболевания и более серьезных последствий.

— Именно отсюда такое отношение к обсуждаемой социальной рекламе?

— Уже высказался на этот счёт и стою на своём. Если вернуться к этим баннерам, да, информация на них шокирующая, но нам иногда нужна шоковая терапия. Пусть человек посмотрит, выскажет негатив, но при этом начнёт носить маску в общественных местах. Я шёл на этот шаг сознательно, понимая, что, возможно, жертвую своим рейтингом. Но дело не в рейтингах, а в людях, в их жизни и здоровье. А что касается телевизионных шоу, то это шоу. Всегда будет такая реакция, мнение по таким вопросам всегда разделяется.

О дорогах и провалах

— Поговорим о том, что волнует нашу аудиторию. Хочется начать с дорог. Главный вопрос — сроки. Как сделать так, чтобы ремонт не уходил в конец осени?

— Начнём с того, что дорогами я занимаюсь с 2000 года. То, что было тогда и что мы видим сейчас, — небо и земля. Но давайте остановимся на двух ключевых моментах. Первый — по технологическим картам, расчётный срок работы той же улицы Калинина составляет порядка 16 месяцев. Это больше, чем мы делаем по факту. Но есть задачи, которые нужно выполнять, и их выполняют, в том числе благодаря ответственности подрядчиков. То есть мы делаем ремонт быстрее, чем должны. Второй момент — синхронизация организационного процесса ремонта: от определения улиц до начала ремонтных работ. Действительно, ещё несколько лет назад помню, когда только в июне отыгрывались аукционы, соответственно к работе приступали в лучшем случае к середине лета. Процесс же нужно выстроить так, чтобы аукционы проходили не позднее февраля, а в апреле подрядчики могли приступить к исполнению контрактов.

— Ещё одна обсуждаемая тема этого года — дорожные провалы. Большое количество версий, домыслов и мнений. Виноваты грунтовые воды, ресурсники, дорожники… Какова позиция муниципалитета по этому вопросу — в чём причина?

— Назову две основные причины. Первая — это грунтовые воды. У них есть свои каналы движения. Когда происходит переувлажнение, происходит изменение направления этих грунтовых вод, каналы ломаются, меняются. В первую очередь они прокладывают себе путь там, где есть искусственно уплотнённый грунт, в частности, под дорогами, зданиями. Эта вода вымывает часть песка или щебня, образовывается пустота. Из-за движения транспортных средств по дороге на месте этой пустоты возникает провал. Вторая причина — это некачественное восстановление перекопов ресурсниками. До сих пор случается, что работы проводятся ими с нарушением технологий. Мы подключились к проблеме и усилили контроль процесса.

О Первомайском парке…

— Реконструкция Первомайского парка. Как только о ней стало известно, появились слухи, что оттуда уберут все естественные насаждения. Это так?

— Очень странные слухи, учитывая наш масштабный план озеленения города. Нет, мы хотим сохранить естественные насаждения в Первомайском. Это будет экопарк. Произведём только инвентаризацию аварийных деревьев. Хотим принципиально изменить тропиночную сеть, организовать площадки для занятий спортом, скандинавской ходьбой. Сохраним все инклюзивные площадки для занятий с детьми. Модернизируем зону фуд-корта. Осовременим центральный вход, расширим парковочную зону. Установим несколько новых аттракционов.

О социальных сетях…

— В первом интервью Амур.инфо вы сказали, что социальные сети для вас вещь новая, предпочитаете личный контакт с людьми. Между тем в Instagram активно взаимодействуете с населением. Даже котёнка взяли по предложению из комментариев. Изменили своё отношение к соцсетям?

— Признаюсь, изменил. Я по-прежнему остаюсь сторонником прямого контакта с населением, однако социальные сети отлично помогают в работе. Объём сообщений и обращений, который мы получаем из того же Instagram, в разы больше, чем на личном приёме и встречах. Плюс это позволяет наладить обратную связь с жителями. Люди понимают — мэр не где-то там, наверху, он здесь, на расстоянии вытянутой руки, то есть доступен для общения.

— Скользкие вопросы не обходите?

— Ни одного скользкого вопроса мы не обходим. Люди должны понимать, что проблема есть, но мы над ней готовы работать, при этом с учетом мнения горожан, в том числе с помощью сообщений через соцсети.

— Но пишут там разное, как реагируете на критику?

— Спокойно реагирую, особенно, если она конструктивная. Но и не отмалчиваюсь, если с чем-то не согласен. Вот, например, порой люди идут, можно сказать, на шантаж: у нас проблема, её не решают, будем писать президенту и так далее. Но, если человек идёт на это, значит, его проблеме действительно не уделили внимания. Нужно уделить.

О ливнёвках и улице Высокой…

— У проблемы водоотведения в Благовещенске длинная история. Минувшее лето добавило перчинки в ситуацию. Есть новости о реконструкции ливневой канализации?

— Тут всё идёт согласно плану. Первое — создание схемы ливневой канализации. Этим занимается специализированная компания, сегодня завершён этап полевых работ, прошла ревизия. Готовый план мы ждём в декабре. Второе — мелиоративные работы. Есть прошлые ошибки в выделении земельных участков, в частности, на пятой стройке, когда организация водоотведения попросту не учитывалась. Ну и самый больной вопрос — это микрорайон. Там нарушен из-за обильной застройки экобаланс. Из-за микрорайона у нас топит район Загородной и далее, потому что вода из микрорайона поднимает Асташинские озёра, которые, в свою очередь, топят близлежащую территорию. Решим вопрос с ливневой канализацией, проблема должна уйти.

— Хорошо, а как быть с улицей Высокой?

— Я туда лично выезжал и разбирался. Ситуация простая, там есть искусственный водоём, по мнению местных жителей, — бывший пожарный резервуар. Когда он переполнялся, вода через коллектор уходила в Бурхановку. Один из собственников домов во время стройки, прокладывая теплотрассу, перекрыл коллектор. В итоге вода в реку уходить перестала и стала топить всё вокруг. Теперь нужно либо восстанавливать коллектор, либо оборудовать новый. Но мы, кроме этого, хотим ещё облагородить этот искусственный водоём: проложить дорожки, установить лавочки и цветники. В итоге место затопления и точка негатива превратится в зону отдыха, которая станет радовать глаз.

Об автобусах и собаках…

— Вы решили менять систему автобусных маршрутов. Чем это вызвано?

— Здесь целый ряд факторов. Одни из ключевых — город расстраивается, появляются новые микрорайоны. Жителям же требуется общественный транспорт, чтобы ездить на работу, в школу и так далее. Соответственно нынешнюю систему маршрутов нужно пересмотреть. Но делать это нужно таким образом, чтобы и людям было удобно проехать из точки «А» в точку «Б», и перевозчик мог зарабатывать и не возить себе в убыток. Много вопросов у жителей остаётся по оборудованию павильонов на остановках, увеличению числа остановочных пунктов.

— Однако вы сказали, к каждому подъезду автобус не подведёшь…

— Разумеется (улыбается). Остановка даже через каждые 500 метров банально затруднит движение транспорта в городе. Вообще моя голубая мечта — это отдельная полоса движения для общественного транспорта.

— В соцсетях вы предложили горожанам дать собственные рекомендации по этому вопросу. Жители, каких районов больше всего пишут?

— Как раз новых отдалённых микрорайонов и, как не удивительно, железнодорожного вокзала. Я полагал, в районе вокзала всё с автобусами в порядке. Вопрос ведь не только в самих маршрутах, но и во времени их движения. Вообще в планах продлить время работы ключевых автобусов до 22:00.

— Бродячие собаки — проблема актуальная для всей страны. Городу собираются выделить 25 миллионов на организацию приюта для них. Когда он появится, и где его организуют?

— Если всё пойдёт по плану, то этот приют появится в январе. Мы рассматриваем возможность сделать его межмуниципальным. То есть он будет находиться в ведении города, но на земле Благовещенского района.

— Кто будет этим заниматься, создадут новое ведомство?

— Что касается самого приюта, то да — это будет отдельная организация с определённым штатом сотрудников. А вот на базе ГСТК организуют группу по отлову и перевозке животных.

— Содержаться там будут только собаки Благовещенска и района или из других населённых пунктов, в том числе?

— Когда мы рассматривали этот вопрос с правительством области, предполагалось, что этот приют охватит весь юг региона.

О сливной станции в Садовом…

— Острый вопрос переноса сливной станции из Тайваня в село Садовое. Жители села негодуют, вы обещали ещё раз изучить вопрос. К чему пришли сегодня?

— На прямой связи с активом села Садовое, обсуждаем этот вопрос. Нюансов несколько. Первое — есть решение суда о том, что мы должны убрать станцию, расположенную в районе Тайвань, определив подходящее для этого место. Пока, кроме как в Садовом, мы его не нашли. В определении места должно быть учтено много факторов, в том числе возможность ограничить территорию станции, оборудовать её инфраструктуру. Мы, к слову, готовы выслушать предложения жителей о выборе места и не раз это говорили. Второе — есть заблуждение жителей, что мы возьмём старую станцию и перенесём её. Это не так. Предполагается строительство современной экологически безопасной сливной станции. И третье — совершенно справедливо заметили жители Садового, что им недостаточно уделяют внимания с точки зрения досуговой инфраструктуры. И этот вопрос, уже без привязки к станции, мы будем решать.

О ближайших планах…

— Подводя итог разговора, хочется узнать о планах мэра на следующие сто дней?

— Скажу честно, я таких планов не строю. Ни на 100, ни на 30, ни на 10 дней. Есть общий план работы — реализация всех проектов и программ, с которыми работает муниципалитет. Что-то уходит в долгосрочную перспективу, что-то решаем здесь и сейчас.