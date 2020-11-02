В Приморье зафиксирован массовый выброс рыбы

В воскресенье, 1 ноября, в селе Подъяпольское Шкотовского района Приморья зафиксирован массовый выброс рыбы на берег.

На место происшествия приехали сотрудники Росприроднадзора и Росрыболовства, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Игорь Степаненко, сообщает региональное правительство.

— Вчера вечером получили информацию, что в районе акватории поселка Подъяпольское зафиксирован выброс рыбы на берег. Незамедлительно сюда выехали специалисты, которые подтвердили этот факт обнаружения мелкой рыбы на прибрежной полосе длиной 100-150 метров, — рассказал Степаненко.

Сотрудники Росрыболовства взяли на исследование несколько тушек рыб.

— Это абсолютно неуникальное явление. Мы проанализировали тот видовой состав рыб, проанализировали погоду, ветровые нагрузки, ситуацию с волнами, штормами в том районе и можем сделать однозначное заключение: выброшенная рыба не является следствием антропогенного воздействия, загрязнения окружающей среды. Причиной являются шторма, нагонные ветра, которые выбрасывают этих морских обитателей на берег, — рассказал Алексей Баталюк, заместитель директора ФГНБУ ВНИРО.

Алексей Баталюк сообщил, что найденные на берегу рыбы — это молодь анчоуса, коносира. Этим теплолюбивым морским обитателям свойственно формировать стаи в зарослях травы, около уреза воды и при резком выхолаживании их скопления оказываются отрезанными в бухтах, после ветров их выбрасывает на берег.

Напомним, что в начале октября появилась информация что на Камчатке на Халатырском пляже обнаружены мёртвые морские обитатели, а местные сёрфингисты жаловались на проблемы со зрением после плаванья в воде. Разбирались версии утечки ядохимикатов с местного хранилища, сбросов отходов с судов, распада гиптила в воде, красного прилива и многие другие. Виновником природного пришествия Следственный комитет признал ядовитые водоросли и недостаток кислорода в воде.