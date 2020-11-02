В День народного единства Благовещенский РКЦ работать не будет

Во вторник, 3 ноября, в офисе на Калинина, 52 специалисты будут принимать клиентов до 17:30. А вот в День народного единства, 4 ноября, РКЦ работать не будет. С четверга, 5 ноября, центр продолжит работать в привычном режиме.

Обычно РКЦ работает в будни с 8:00 до 19:00 и в субботу до 17:00, а в воскресенье — выходной.

— Оплатить квитанции или передать показания счётчиков можно в личном кабинете на сайте Благ-РКЦ. В сервисе также можно отследить начисления и историю платежей. Остальные вопросы можно отправлять по электронной почте info@blag-rkc.ru, — сообщает пресс-служба Благовещенского РКЦ.

Напомним, в День народного единства также не будут работать отделения Почты России. А пенсии выплатят раньше — сегодня, 2 ноября, а также завтра — 3 ноября.