Водительскими правами можно будет подтвердить личность в банке

Он предполагает расширение списка дополнительных документов, которые необходимы для осуществления ряда банковских операций, в число которых входят банковский перевод суммой до 15 тысяч рублей без открытия счёта, заключение брокерского договора или договора с негосударственным пенсионным фондом, обмен валюты до 100 тысяч рублей. В настоящее время при упрощённой идентификации вместе с паспортом можно предъявить ОМС, ИНН или СНИЛС.

Идентификация клиентов, совершающих финансовые операции, производится в целях предотвращения нелегальных переводов. Подтверждение личности делают банки, страховые компании, операторы связи, риэлторы и другие организации, работающие с финансами и имуществом. Если законопроект будет принят, то данные организации с согласия клиента смогут обновлять информацию о них прямо с сайта госуслуг и поручать банкам проводить первичную идентификацию клиента. Сейчас не все из них имеют на это доступ. Таковая возможность есть у микрофинансовых организаций.

Идентификация распространяется не на все финансовые операции. К примеру, не обязательно подтверждать свою личность при оплате ОСАГО или КАСКО. Если сейчас это возможно при оплате суммы до 15 тысяч рублей, то согласно новому законопроекту максимальная планка будет увеличена до 40 тысяч рублей.