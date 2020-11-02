За сутки в Благовещенске выпало две декадные нормы снега

По информации Амурского гидрометцентра, за два дня, с 1 по 2 ноября, в Благовещенске выпало 12 миллиметров осадков. Это больше нормы первой декады ноября в два раза.

И это ещё не предел: на метеостанции в Сергеевке Благовещенского района зарегистрировали троекратное превышение нормы. Также от двух до трёх декадных норм выпало в Шимановске, Екатеринославке, Мазановском районе.

Тем временем циклон, накрывший Приамурье, смещается на восток. Снегопад ослабнет, а вместе с этим в Амурскую область придёт похолодание.

Напомним, выпавший снег доставил много неприятностей амурским водителям. На утро в регионе зарегистрировали тринадцать ДТП.