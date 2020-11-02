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2ноября
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сегодня, 10:35 1

За сутки в Благовещенске выпало две декадные нормы снега

За сутки в Благовещенске выпало две декадные нормы снега

По информации Амурского гидрометцентра, за два дня, с 1 по 2 ноября, в Благовещенске выпало 12 миллиметров осадков. Это больше нормы первой декады ноября в два раза.

И это ещё не предел: на метеостанции в Сергеевке Благовещенского района зарегистрировали троекратное превышение нормы. Также от двух до трёх декадных норм выпало в Шимановске, Екатеринославке, Мазановском районе.

Тем временем циклон, накрывший Приамурье, смещается на восток. Снегопад ослабнет, а вместе с этим в Амурскую область придёт похолодание.

Напомним, выпавший снег доставил много неприятностей амурским водителям. На утро в регионе зарегистрировали тринадцать ДТП.

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#погода

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Комментарии
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  • OT

    OT
    1 час назад

    Уважаемые жители города Благовещенска. Просьба величайшая к вам. Берегите выпавший снег. Не топчите, не убирайте, не засирайте. Ведь обычно до января снега больше не выпадает. А что за Новый Год без снега?

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