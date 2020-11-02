В бассейне Амура обрабатывают опоры аистиных гнёзд

В бассейне Амура защищают от пожаров гнёзда дальневосточного аиста. Специалисты выкашивают сухую траву вокруг дерева или искусственной треноги, а также обрабатывают опору огнебиозащитным раствором. Он защитит древесину не только от огня, но и от гниения.

Охраняют гнёзда сотрудники «АмурСоЭС», «Барс», «Хранители Хингана», а также представители «Багульника» и дирекции особо охраняемых природных территорий Амурской области и Хинганского заповедника. Поддержку оказывает WWF России.

— Пока птицы находятся на зимовке, очень важно защитить их гнёзда. Это нужно для того, чтобы пернатым было куда вернуться весной. Деревья с гнёздами мы также снабдим устройствами, которые защитят их от медведей. Их эффективность составляет 70-80 процентов, — рассказала старший координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России Анна Сердюк.

Уже обработали почти все опоры в «Амурском», а также в «Березовском» и «Муравьевском» заказниках.

— В последние годы в бассейне Амура выпало много осадков. Это привело к высокому уровню воды в местах, где гнездится аист. Конечно, теперь опасность огня для гнезд снизилась, но часть из них оказались недоступны для противопожарной обработки. Поэтому в этом году экологи и охотоведы выбирают для обработки, в первую очередь, гнёзда, которые находятся на возвышенностях среди болот, — рассказывает координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России Юрий Гафаров.

Как отметил Гафаров, противопожарную обработку проводят в Приамурье уже более 10 лет. Если до начала обработки ежегодно пожары уничтожали 5-10 гнёзд аиста. То после внедрения обработки гибель гнёзд по этой причине практически свелась к нулю, сообщает пресс-служба Амурского филиала WWF России.

Напомним, что в начале октября в Приамурье охотоведы дирекции по охране и использованию животного мира также защищали аистиные «дома» от пожаров.