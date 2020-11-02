Наргиз Закирова призналась в алкогольной зависимости
Певица Наргиз Закирова рассказала, что из-за алкоголя не помнит многих своих выступлений, однако не видит в этом ничего зазорного, пишет «Комсомольская правда».
Разговоры о проблемах певицы с алкоголем ходят уже давно. Зрители уже не раз уходили с ее концертов из-за того, что она выступала с бутылкой в руках.
Недавно 50-летняя исполнительница в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» призналась в своей зависимости.
Наргиз рассказала, что выходить на сцену под градусом она начала еще до сотрудничества с Максимом Фадеевым, выступая в ресторанах и клубах. А первых концертов после шоу «Голос» она почти не помнит, они прошли в «дичайшем алкогольном угаре».
Она выходила на сцену с бутылкой виски в руках и считала это нормальным. Ведь по ее вине ни разу не срывались концерты.
Наргиз добавила, что виски у нее и сейчас стоит обязательным пунктом в райдере.
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