Наргиз Закирова призналась в алкогольной зависимости

Разговоры о проблемах певицы с алкоголем ходят уже давно. Зрители уже не раз уходили с ее концертов из-за того, что она выступала с бутылкой в руках.

Недавно 50-летняя исполнительница в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» призналась в своей зависимости.

Наргиз рассказала, что выходить на сцену под градусом она начала еще до сотрудничества с Максимом Фадеевым, выступая в ресторанах и клубах. А первых концертов после шоу «Голос» она почти не помнит, они прошли в «дичайшем алкогольном угаре».

Она выходила на сцену с бутылкой виски в руках и считала это нормальным. Ведь по ее вине ни разу не срывались концерты.

Наргиз добавила, что виски у нее и сейчас стоит обязательным пунктом в райдере.