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сегодня, 10:11 1

Наргиз Закирова призналась в алкогольной зависимости

Наргиз Закирова призналась в алкогольной зависимости
Фото: mskcc.ru

Певица Наргиз Закирова рассказала, что из-за алкоголя не помнит многих своих выступлений, однако не видит в этом ничего зазорного, пишет «Комсомольская правда».

Разговоры о проблемах певицы с алкоголем ходят уже давно. Зрители уже не раз уходили с ее концертов из-за того, что она выступала с бутылкой в руках.

Недавно 50-летняя исполнительница в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» призналась в своей зависимости.

Наргиз рассказала, что выходить на сцену под градусом она начала еще до сотрудничества с Максимом Фадеевым, выступая в ресторанах и клубах. А первых концертов после шоу «Голос» она почти не помнит, они прошли в «дичайшем алкогольном угаре».

Она выходила на сцену с бутылкой виски в руках и считала это нормальным. Ведь по ее вине ни разу не срывались концерты.

Наргиз добавила, что виски у нее и сейчас стоит обязательным пунктом в райдере.

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#шоу-бизнес

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  • НЮ

    НЮ
    1 час назад

    чучело

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