Снегопад в Приамурье: тринадцать ДТП и соль на улицах (видео)

Фото: благовещенск.рф

Обновлено: 09:20



Первая ноябрьская ночь в Амурской области отметилась снегопадом. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Приамурья, только на утро в области с 8 часов вечера зарегистрировано тринадцать ДТП.

— По Благовещенску с утра сегодняшнего дня произошло шесть ДТП по причине несоблюдения дистанции и скоростного режима, — сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

В ночь с 1 на 2 ноября специалисты МКП «ГСТК» проводили уборку улиц от снега и наледи, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска. Осадки в городе шли в воскресенье весь день и ночью.

В первую очередь подсыпали перекрестки и основные магистрали города противогололедными материалами. За ночь на дороги амурской столицы высыпали 42 тонны соли. На улицах Ленина, Пионерской, Калинина, Театральной подметали тротуары. Дороги мели по Калинина, Ленина, Первомайской, Амурской, Зейской, Чайковского, Театральной, 50-летия Октября, Островского.

Работы продолжатся днём. Сотрудники ГСТК будут очищать дороги от снега, удалять его с обочин, подсыпать проезжую часть противогололедными материалами.

— 1 ноября со снегом, как и положено последнему предзимнему месяцу. Дорожная техника работает на трассах, но все же водители должны быть сейчас очень аккуратны. Каждый на себе точно хоть раз в жизни испытал, что значит так называемый «день жестянщика» — мокрые дороги, вода, которая подмерзнет к вечеру или утром, — ездить становится очень опасно, — написал в своём инстаграм-аккаунте Василий Орлов.

Непогода не сказалась на работе аэропорта. Как сообщает онлайн-табло, все рейсы прибудут в Благовещенск по расписанию.