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сегодня, 08:02 0

В Приморье двое мужчин пытались продать шкуру амурского тигра иностранцу

В Приморье двое мужчин пытались продать шкуру амурского тигра иностранцу
Фото: pixabay.com

Двое жителей Приморья задержаны сотрудниками правоохранительных органов за попытку продать иностранцу шкуру и другие останки амурского тигра за 700 тысяч рублей, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.

Жители Приморья спрятали товар в печь заброшенной котельной до момента передачи покупателю. После получения от иностранца денег мужчины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

— Возбуждено уголовное дело за браконьерство и попытку сбыта добычи, совершенное группой лиц по сговору, — сообщили в СК.

В ходе следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов осмотрели место хранения экзотического товара и изъяли останки амурского тигра. Сейчас торговцы краснокнижными животными задержаны, решается вопрос о мере пресечения.

Стоит напомнить, что 25 сентября, около села Новостепановка Свободненского района нашли тушу амурского тигра Павлика. Сотрудники полиции оперативно задержали убийц тигра. Два браконьера — вахтовик и житель Свободненского района — сейчас находятся в СИЗО под следствием.

Другой случай произошёл в начале октября в Хабаровском крае. Туша тигра была доставлена в Приморский край для проведения исследования по установлению причин гибели животного.

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#животные #криминал #экология

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