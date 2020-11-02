Выбор читателей за 1 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 1 ноября.

Два внедорожника столкнулись сегодня днём в центре Благовещенска на перекрёстке улиц Калинина и Зейской. На месте работают сотрудники МЧС и врачи скорой помощи.

В Амурской области выявили 145 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 2,2 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Ежедневный прирост новых случаев COVID-19, возможно, прекратится в середине ноября, пока эпидпроцесс находится в фазе роста, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Благовещенская зоозащитница рассказала, что в районе улиц Зейской – Батарейной группа подростков, предположительно, ученики 9 класса, замучили кота до смерти. По словам женщины, молодые люди «жестко изувечили молодого котика, переезжая его с жестокостью на велосипедах или скейтах, сломав ему позвоночник, изорвав все внутренности».