Гороскоп 2 ноября: Близнецы зайдут в тупик, а от Скорпионов потребуется мужество

Восход Солнца: 07:22

Заход Солнца: 17:04

Солнце в Скорпионе.

Овен. Напряжённый день, когда удача может отвернуться от вас в любой момент. Следует быть осторожным, так как может возникнуть конфликт с кем-то из близких. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем.

Телец. Представители этого знака могут быть внушаемы и склонны прислушиваться к советам модных целителей. На данном этапе постарайтесь не брать на себя роль учителя и не навязывайте свое мнение окружающим.

Близнецы. Ожидаются тупиковые ситуации, из которых вы сможете найти выход лишь в том случае, если успокоитесь и не будете изводить эмоциями ни самого себя, ни окружающих. Достаточно подумать, и решение придёт.

Рак. День отмечен подъёмом жизненных сил. Благоприятен для покупок, приобретения недвижимости. Но придерживайтесь во всем меры, соизмеряя желаемое с действительным. Не беритесь за то, чего не сможете сделать, так как потом это скажется на репутации и самочувствии.

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Лев. Сегодня возможен эмоциональный всплеск. Целый букет неожиданных событий и известий способен даже вас сбить с толку. Вы не будете успевать следить за всем происходящим, все обдумывать, делать выводы.

Дева. День несёт двойственную характеристику. Вероятны поездки, новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Однако всё это потребует значительных денежных средств. Так что измерьте свои возможности заранее.

Весы. Чем увереннее в себе будут представители этого знака, тем шире улыбнется им удача. В финансовых делах вы проявите себя как истинный профессионал. Вероятно, сегодня в личных отношениях вам следует придерживаться старых, проверенных способов: избегайте нововведений или разговора на повышенных тонах — и успех будет за вами.

Скорпион. Не исключено, что при определенном стечении обстоятельств придется проявить мужество и отвагу. Вероятно, ваша потребность в признании и лидерстве создаст вам много проблем. Возможно ухудшение самочувствия.

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Стрелец. День всепрощения, покаяния, признания своих ошибок. Хорошо выполнять просьбы, проявлять милость и терпимость. Вероятный конфликт с партнёром может разрешиться только в результате взаимного согласия или откровенной беседы.

Козерог. День может быть не самым легким из-за провокаций со стороны людей, которые лишь делали вид, что являются вашими друзьями. День пассивный, может сложиться очень неудачно из-за потакания собственным слабостям.

Водолей. Отношения с партнерами по работе складываются удачно. Вы блеснете сегодня чем-то особенным, укрепив тем самым свой авторитет. Ваши активность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для скорого повышения материального состояния.

Рыбы. Критический день. Сегодня вам покажется, что все вернулось на круги своя, но это чувство обманчиво. Звёзды рекомендуют сохранять осмотрительность при заключении финансовых сделок. Ситуация может измениться к худшему в любой момент.

Астролог: Вальдемар Небоходцев