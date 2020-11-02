«Мутят воду»: в Амурской области всерьёз взялись за золотодобытчиков, которые вредят экологии

Ручьи золота

Золото в Амурской области добывают более 150 лет. Крупнейшее предприятие отрасли, ГК «Петропавловск», занимает третье место в стране по объемам промышленной добычи золота. Являясь самой крупной на амурском рынке, компания при этом ведет открытую экологическую политику, регулярно передавая данные экологического мониторинга в природоохранные органы и рискуя своей репутацией в случае нарушений. Подобных правил придерживаются и другие крупные предприятия, такие как Березитовый рудник и прииск Соловьевский.

В то же время в Амурской области действует большое число мелких фирм по добыче россыпного золота. Их машины промывают огромные объемы песка, чтобы добыть немного золота. Следы такой добычи видны даже с самолета. Теоретически компании должны рекультивировать земли после своей работы, но на деле часть старателей предпочитает перерегистрировать фирму, чтобы не нести большие финансовые потери.

Есть и так называемые «чёрные копатели» — жители Китая, которые переходят в Благовещенске на другую сторону Амура, добывают золото, а после завершения сезона возвращаются обратно, не неся никаких обязательств перед регионом.

В этом году проблема обострилась.

“ По данным Всемирного фонда дикой природы, с начала сезоны добычи и до конца августа в Амурской области выявили 106 случаев загрязнения, общая протяженность загрязненных рек составила 3 094 километра.

Слишком много лицензий



Раньше считалось, что экологические нормы нарушают в основном иностранцы, работающие в артелях. Но уже два года власти Приамурья выдают «нулевую» квоту на иностранцев, а в этом году границы и вовсе закрыты из-за пандемии коронавируса. В итоге зарубежные работники из этой сферы в регионе исчезли, но грязные реки никуда не делись.

Теперь власти и общественники говорят о другой проблеме – большом количестве лицензий на поиски, разведку и разработку месторождений золота.

Получая поисковую лицензию, добытчики уже на этапе разведки месторождений ведут разработку золота, причем делают это с нарушениями.

Всего в Амурской области выдано 811 лицензий на геологическое изучение (поиски и оценку) месторождений золота, по данным Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора. Уследить за работой по каждой из таких лицензий специалисты физически не могут.

А число выданных лицензий на разведку и разработку месторождений россыпного золота, по данным Всемирного фонда дикой природы, увеличивается в Амурской области и Хабаровском крае уже 10 лет. За последние два-три года рост резко усилился. В 2017 году в Амурской области выдали 81 лицензию, в 2018 – уже 220, а в 2019 – 258.

Выросло и число нарушений со стороны предприятий.

Добытчики загрязняют реки неочищенными техническими водами, используют водные объекты без оформления решения или договора на водопользование, не проводят рекультивацию нарушенных земель. Общественники отмечают, что это не отдельные случаи, а система. Дело в том, что предприятия, отрабатывающие лицензионные участки с минимальными запасами золота, пытаются сократить свои затраты на соблюдение требований природоохранного законодательства – иначе они будут нерентабельны.

Добыча россыпного золота меняет естественные русла рек, приводит к серьезной трансформации склонов речных долин. Мутные шлейфы в реках тянутся на десятки, а порой и сотни километров ниже по течению от участков добычи. Это меняет химический состав, температуру и содержание кислорода в воде. Из таких рек уходит ценная рыба, речная экосистема деградирует.

В 2020 году, по результатам работы мобильной лаборатории, только в реках Селемджинского района зафиксировано превышение количества взвешенных частиц в 100-700 раз.

Чем опасно

Как рассказал директор Амурского филиала WWF России Пётр Осипов, предприятия золотодобычи опасны, в первую очередь, для местной флоры и фауны.

— В первую очередь в воду подпадают взвешенные частицы – почва и грунт. Опасность в том, что эти частицы забивают жабры водных животных. И если крупные рыбы могут уплыть, то мальки и беспозвоночные просто гибнут. Кроме этого всё, что есть в грунте, растворимого попадает в воду. Заиливаются нерестилища, что приводит к гибели икры, невозможности использования нерестилищ рыбами. И чем дольше происходит золотодобыча с нарушениями, тем сильнее деградация реки, — рассказал Осипов.

В первую очередь страдают северные районы области – места, где золотодобыча существовала десятилетия. При этом на самостоятельное восстановление природного равновесия уходит немало времени. Даже при добыче без нарушений природа восстанавливается от трёх до семи лет, по разным оценкам.

В настоящее время количество лицензий кратно возросло. И это новый вид лицензий – лицензии на разведку. Но очень часто в ходе работы осуществляется так называемая пробная добыча. И в ходе этой добычи природоохранные требования не выполняются в принципе. Это «ведь разведка».

При этом от крупных предприятий, как правило, проблем меньше, считает Осипов. Компании, которые обладают лицензиями на крупные месторождения, отрабатывают их много лет. И, как следствие, могут себе позволить не нарушать технологию для удешевления процесса добычи.

По мнению эколога, главное, что может сделать человек — перестать гнаться за количеством месторождений. Ущерб от разработки небольших россыпей в разы превышает экономический эффект для региона. Технологии очистки воды есть, как и технологии рекультивации. Но это недешево.

Ужесточение законодательства и санкций за его нарушение — эффективная мера, считает Осипов.

— Но в первую очередь необходимо исключить разработку мелких месторождений, и регламентировать геологоразведку, не допуская так называемых пробных добыч, — добавил эколог.

Штрафы не помогают

Основной метод борьбы с нарушителями сегодня – штрафы, но они даже наполовину не закрывают нанесенный экологии ущерб.

“ По данным минприроды Амурской области, за 2019 год водным объектам был нанесен вред на сумму более 49 миллионов рублей. Нарушители выплатили лишь 20 миллионов рублей.

Вклад золотодобытчиков в развитие региона при этом минимален – в основном они пополняют федеральный бюджет. По публичным данным, в 2017 году золотодобывающие предприятия Амурской области перечислили 922 миллиона рублей платежей в бюджет Российской Федерации. Бюджет области при этом получил 416 миллионов рублей, а бюджеты муниципальных образований – лишь 50 миллионов рублей.

Этим летом общественники, в том числе Всемирный фонд дикой природы России, подписывали письмо с призывом сохранить реки Приамурья. Они предлагали несколько шагов, в том числе ввести 10-летний мораторий на выдачу лицензий на разведку и добычу россыпного золота на водотоках, где ещё не ведется добыча. Теперь эту позицию разделили и власти.

«Такая золотодобыча нам не нужна, когда экологический ущерб от золотодобычи превышает все мыслимые и немыслимые параметры», — заявил губернатор Василий Орлов в конце сентября в своем Инстаграме.

При этом, как рассказал министр природных ресурсов Амурской области Сергей Маху, имея действующую поисковую лицензию недобросовестный недропользователь, зачастую уходит от административной и уголовной ответственности за незаконную добычу золота.

— Такое нарушение квалифицируется надзорными органами и судебной практикой уже не как самовольное пользование недрами, а как нарушение условий лицензии, — рассказал министр.

Новые методы борьбы

В начале этой недели губернатор Амурской области Василий Орлов призвал ужесточить федеральное законодательство для борьбы с экологическими нарушениями, а также загрязнением водных объектов. Речь об этом зашла в Февральске на совещании по поводу добычи золота.

«Штрафы тут не помогут, необходимо лишать лицензий недобросовестных добытчиков», — сказал Орлов.

Он предложил ещё две стратегии борьбы с нерадивыми добытчиками. Привлечь силовиков и местных жителей в рабочие группы, которые будут проводить рейды и оперативно реагировать на факты нарушений. А также обязать каждую из компаний по добыче золота приобрести мобильный аппарат по анализу воды на наличие взвесей. Это можно сделать в рамках реализации программы «Чистые реки 2020-2025 гг».

Судя по настрою Орлова, уже в ближайшее время частные компании, которые вредят экологии при добыче золота, рискуют остаться без лицензий. Глава региона потребовал детальный отчет по документам и деятельности каждой такой организации и принятым мерам.

Фото на странице: zolotari.net, inzoloto.ru, solov.ru