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Гороскоп на неделю 2 – 8 ноября: Козероги весьма оригинальны, а Овны поверят в себя

Гороскоп на неделю 2 – 8 ноября: Козероги весьма оригинальны, а Овны поверят в себя

Общий астрологический прогноз на неделю со 2 по 8 ноября для всех знаков зодиака.

Овен. Жизненные обстоятельства на этой неделе будут только укреплять веру в себя. Вы почувствуете свои силы и осознаете, на что вы способны. Но не забывайте, что, несмотря на это, вам далеко не всё под силу.

Телец. Ваша судьба может оказаться связанной с сильными доминантными личностями, внезапно появляющимися в вашей жизни. И потому ваши достижения будут неотделимы от отношения к вам. Не волнуйтесь, ваша гордость не пострадает, ибо они сами тщательно будут следить за соблюдением действительного равноправия.

Близнецы. Вашей работоспособности можно только позавидовать! Энергия, бьющая через край, поможет завершить начатые дела. А вот в личной жизни наступит затишье. Хотя на данный момент это и к лучшему.

Рак. В начале недели могут быть неожиданные знакомства при необычных обстоятельствах. Если вы одиноки, то ваша личная жизнь может переживать оживление. Вместе с тем не следует полагать, что новое романтическое знакомство продлится долго.

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Лев. Чем сложнее и труднее задача, тем интереснее с ней разбираться. Можно всецело полагаться на окружение. Оригинальное предложение партнеров обернется в дальнейшем материальной выгодой. Для быстрого успеха потребуется спокойствие ума и немного похвалы со стороны.

Дева. Препятствия вас не страшат, а, наоборот, раззадоривают. Вы готовы дать бой любому проявлению несправедливости, каковой, как вы считаете, предостаточно накопилось в нашем мире, и проявляете повышенную требовательность к себе и окружающим.

Весы. На этой неделе от вас требуется исполнительность, а не командование. Сотрудничество и позитивное общение благоприятно скажется на будущей деятельности.

Скорпион. Скорпионов на этой неделе ждет много интересного общения. Возможно, вы решите возобновить свои контакты с давними знакомыми либо старые друзья сами найдут вас. В этот период весьма вероятны долгие разговоры по телефону или за столиком в кафе.

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Стрелец. Основной темой периода станут проблемы бедных родственников или другие неожиданные ситуации. В понедельник стрессы придут из общественной сферы, во вторник хочется праздника или хоть какого-нибудь спортивного соревнования.

Козерог. Вы весьма оригинальны, но вряд ли ваши идеи будут осуществлены в ближайшем будущем, ибо они сыры и потому требуют долготерпения, которого вам как раз и не хватает.

Водолей. Сложный период — возможно вовлечение в конкурентную схватку, даже если вам того и не надо. Разыгравшаяся рядом баталия рикошетом ударит по вашим интересам. Постарайтесь не решать рабочие вопросы напролом и сохраняйте нейтралитет любой ценой.

Рыбы. Дача - вот чего вам не хватает! Пора присмотреть собственный участок или чаще наведываться в гости на дачу к друзьям. Если вы уже счастливая обладательница шести соток, то для вас наступила пора активных работ по благоустройству.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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