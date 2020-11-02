«Войны ЖКХ»: в Благовещенске управляющая компания не отпускает клиентов к конкурентам

Жители дома по адресу Фрунзе, 48 ещё летом решили поменять управляющую компанию: не устраивало отсутствие ремонта, качество уборки, в общем, обычное дело. Однако, отказаться от услуг нынешней УК оказалось не так-то просто.

Жильцы рассказывают, перед собранием, на котором было решено поднять вопрос о смене компании, на подъездах стали появляться объявления о том, что собираться никак нельзя – якобы по данным Роспотребнадзора в доме есть заболевший COVID-19.

– Мы позвонили в Роспотребнадзор, где нам ответили, что данных о том, где живёт заболевший, никому не дают. Даже если человек заболел, никто кроме него самого об этом не узнает, – рассказывают жители дома.

Объявления несколько раз срывали, но на следующее утро они появлялись вновь. С жалобой на дезинформацию пришлось обратиться к участковому. Собрание в итоге состоялось.

– На собрании мы выбрали новую управляющую компанию, а также новый совет дома. У нас есть протокол, составленный по всем правилам. Документы направили в жилищную инспекцию, которая подготовила решение о том, что с 1 октября наш дом обслуживает управляющая компания «Амур-Сервис», – рассказывает член совета дома Татьяна Моисеенко.

В Государственной жилищной инспекции нам подтвердили, что с 1 октября на основании заключенного с собственниками договора управления от 1 августа 2020 года домом управляет УК «Амур Сервис» .

Между тем, старая УК – «Амурблагуправление» считает это решение незаконным. В начале октября в почтовых ящиках жильцов появились листовки, в которых старая «управляйка» просит не платить новой. Также в листовках сказано, что «Амурблагуправление» не передало новой УК документы, ключи от подвалов и подъездов.

– Да, мы действительно разослали жителям такие листовки. 1 августа прошло первое собрание, а 1 сентября состоялось второе – на этом собрании жильцы решили продлить с нам договор. Мы от управления домом не отказываемся, – сообщила нам заместитель генерального директора «Амурблагуправления» Ольга Токарева.

Однако, бывший старший дома, который якобы инициировал то самое второе собрание и чья подпись стоит на итоговом протоколе, рассказал журналисту Амур.инфо, что никакого собрания он не проводил и протокол не подписывал. Жители дома подтверждают, что очной формы собрания не было.

– Они действительно ходили по подъездам и просили проголосовать за них, но большинство им отказало. Люди даже бланки у них брали, – рассказывают собственники многоквартирного дома.

Также жители говорят, что 2 октября УК «Амур-Сервис» повесила на подъездах стенды для своих объявлений, которые на следующий день кто-то испортил: название новой УК замазали краской. Кроме того, неизвестные не раз пытались сорвать информационные стенды «Амур-Сервиса» как внутри, так и снаружи подъездов, вступая в конфликт с жителями дома. Сейчас виновных ищет участковый.

– Достоверно мы не знаем, кто клеил «липовые» объявления перед собранием, кто испортил доски для объявлений. Все основано на наших догадках, но выводы напрашиваются сами собой, – считает Татьяна Моисеенко.

В областной жилинспекции нам рассказали, что все проверки малого и среднего бизнеса приостановлены до конца года, поэтому проверить деятельность «Амурблагуправления» можно будет только в 2021 году.

– Из информации, предоставленной нам ООО УК «Амур-Сервис» следует, что УК «Амурблагуправление» не передала им в установленные сроки техническую документацию и другие документы, а также ключи от общедомовых помещений. В адрес «Амурблагуправления» мы уже направили уведомления о времени и месте составления протокола об административном правонарушении (ч.3 ст.14.1.3 административного кодекса РФ, а именно осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований). Чтобы не допустить в дальнейшем нарушения правил Постановления Правительства РФ №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», мы также направили в адрес «Амурблагуправления» предостережение, – рассказал нам начальник Амуржилинспекции Сергей Молин.

На рассмотрении в Амуржилинспекции сейчас находится и заявление от УК «Амурблагуправление» о возвращении им дома на основании протокола общего собрания собственников дома Фрунзе, 48 от 1 сентября (того самого, о котором большинство жителей, а также бывший старший дома ничего не знают).

Между тем, ситуация складывается интересная – в октябре двор подметали два дворника, так как обе управляющие компании считают, что именно их выбрали жильцы.

Точку в этом деле поставит суд. Пока «Амурблагуправление» судится с жилищной инспекцией, пытаясь признать их решение о передаче дома другой «управляйке» недействительным, жители Фрунзе, 48 обратились в суд с просьбой признать недействительным протокол собрания от 1 сентября.