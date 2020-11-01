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1ноября
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сегодня, 17:29 2

В Амурской области выявили 145 новых заражений коронавирусом

В Амурской области выявили 145 новых заражений коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области выявили 145 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 2,2 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

У 90 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 14 — бессимптомно, у 41 — в виде пневмонии.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в регионе выявили 6 747 заражения. 5 701 человек выздоровел, 63 скончались.

Показатель заболеваемости составляет 854,00 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 414 119 человек, в том числе за последние сутки – 4 460.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Руконог

    Руконог
    26 минут назад

    Сегодня зашел в XL и оглох. Больше половина маски для понта на бороде носят и никто ничего им не говорит. Дети вообще все без масок. Столько денег мимо бюджета протекает. Неужели нельзя в большие ТЦ по наряду полиции выделить? Или проще ИП штрафовать да ларечки мелкие, за продажу сигарет несовершеннолетним. Мэр Благовещенска. А для чего опрос проводил на счет дистанционки в школах? Чтоб потом сказать не будем переводить? Или исполнить вид работающего мэра? 71% ЗА проголосовали, а толку то нет? Плевать да на мнение народа. Хорошо, учтем.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    9 минут назад

    Школы действительно на дистанте на 1 неделю плюс каникулы. Всем скорейшего выздоровления

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