В Амурской области выявили 145 новых заражений коронавирусом

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В Амурской области выявили 145 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 2,2 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

У 90 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 14 — бессимптомно, у 41 — в виде пневмонии.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в регионе выявили 6 747 заражения. 5 701 человек выздоровел, 63 скончались.

Показатель заболеваемости составляет 854,00 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 414 119 человек, в том числе за последние сутки – 4 460.