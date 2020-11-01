В Амурской области выявили 145 новых заражений коронавирусом
В Амурской области выявили 145 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 2,2 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.
У 90 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 14 — бессимптомно, у 41 — в виде пневмонии.
По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в регионе выявили 6 747 заражения. 5 701 человек выздоровел, 63 скончались.
Показатель заболеваемости составляет 854,00 на 100 тысяч населения.
Всего обследовано на COVID 414 119 человек, в том числе за последние сутки – 4 460.
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