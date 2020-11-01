Владимир Путин внес в Госдуму поправки, позволяющие ему пожизненно быть сенатором

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законы о формировании Совета федерации, а также о статусах сенатора и депутата. Пакет законопроектов был разработан как следствие одобренных летом поправок к Конституции РФ. Теперь президент, прекративший исполнение полномочий по истечению срока службы или досрочно, сможет стать сенатором пожизненно.

Согласно проекту закона «О порядке формирования Совета федерации», в СФ будут входить по два представителя от каждого региона (по одному от законодательного и исполнительного органов власти), президент РФ после ухода со своего поста, а также не более 30 выбранных им представителей РФ (не более семи могут быть назначены пожизненно).

Для получения статуса сенатора бывший президент должен подать заявление. После вхождения в СФ у президента сохранятся все «социальные и иные гарантии». Сенаторов–представителей РФ президент будет назначать на шесть лет либо на пожизненный срок, сообщает «Коммерсантъ».