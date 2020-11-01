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1ноября
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сегодня, 17:03 7

Владимир Путин внес в Госдуму поправки, позволяющие ему пожизненно быть сенатором

Владимир Путин внес в Госдуму поправки, позволяющие ему пожизненно быть сенатором
Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законы о формировании Совета федерации, а также о статусах сенатора и депутата. Пакет законопроектов был разработан как следствие одобренных летом поправок к Конституции РФ. Теперь президент, прекративший исполнение полномочий по истечению срока службы или досрочно, сможет стать сенатором пожизненно.

Согласно проекту закона «О порядке формирования Совета федерации», в СФ будут входить по два представителя от каждого региона (по одному от законодательного и исполнительного органов власти), президент РФ после ухода со своего поста, а также не более 30 выбранных им представителей РФ (не более семи могут быть назначены пожизненно).

Для получения статуса сенатора бывший президент должен подать заявление. После вхождения в СФ у президента сохранятся все «социальные и иные гарантии». Сенаторов–представителей РФ президент будет назначать на шесть лет либо на пожизненный срок, сообщает «Коммерсантъ».

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Дарья

    Дарья
    1 час назад

    под себя готовит

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    и целого мира мало))) губернатором Луны не хотите?)))

  • OT

    OT
    48 минут назад

    Нашел себе укрытие от суда народного.

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    46 минут назад

    Неужели пенсию маленькую насчитали? Ну сиди ты на пенсии остаток жизни, получай от неё удовольствие: путешествуй, на диване валяйся, цветочки выращивай, носки внукам вяжи... Нет, всё будет "на работу" таскаться, посыпая песком дорожки. Впрочем, за зарплату Президента (сенатора) *опой стул протирать да разглагольствовать, швыряя бюджетные деньги на всякую *ню и я был бы не против.

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    45 минут назад

    Это для Димона, выпросил все же, паршивец.

  • ETOYA

    ETOYA
    44 минуты назад

    Пожизненный обнулëныш

  • retrogr

    retrogr
    26 минут назад

    с какого уя пожизненно то? средневековье ля

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