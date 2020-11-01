Амурский минтранс обжалует решение ФАС о конкурсе на концессию аэропорта Благовещенска

Министерство транспорта Амурской области намерено обжаловать решение федеральной антимонопольной службы России об отмене итогов конкурса на реконструкцию и управление аэропортом Благовещенска в рамках концессии. Как сообщили в пресс-службе министерства, спор, возможно, придётся решать в суде.



— Решением ФАС России частично удовлетворена жалоба участника конкурса. Организатору предписано отменить протоколы, провести новый конкурс. С данным решением не согласны, в ближайшее время рассмотрим вопрос о его обжаловании в судебном порядке, — сообщили в ведомстве.

Напоминим, ранее ФАС предписала правительству Амурской области отменить итоги конкурса, который в конце сентября выиграло ООО «АБС». Компания «КрасИнвест» подала жалобу на результаты.