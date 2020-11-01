Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом может ухудшиться в зимнее время

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— Пока эпидемический процесс находится в фазе роста. Возможно, ежедневный прирост новых случаев прекратится в середине ноября, но в настоящий момент какие-либо конкретные прогнозы делать нельзя, так как это новая инфекция и ее эпидемиология все же недостаточно изучена, — говорит эксперт.

По её мнению на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер, а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов дал свой прогноз по стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

По словам эксперта, это произойдет, когда суточные показатели прироста новых заболевших в течение восьми дней будут стабильны, а индекс распространения вируса не будет превышать единицу. Он отметил, что, предположительно, на пике заболеваемости суточный прирост случаев заражения COVID-19 достигнет 20 тысяч и добавил, что страна сейчас всё ещё находится в фазе роста, которая пока что не завершилась, сообщает ТАСС.