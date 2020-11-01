В Хэйхэ у международного моста заработал беспошлинный центр логистики

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На этой неделе в Хэйхэ официально был запущен в работу беспошлинный логистический центр. Он является одной из частей нового пункта пропуска Хэйхэ у строящегося автомобильного моста Хэйхэ-Благовещенск, работает на данный момент в условиях закрытого пункта пропуска с Амурской областью.

Беспошлинный логистический центр Хэйхэ — ­это первый комплекс такой категории в провинции Хэйлунцзян, на границе с Россией. Он будет осуществлять сразу несколько функций. Здесь будут храниться грузы вплоть до таможенного оформления, производиться отправка и прием грузов, осуществляться первичная переработка сырья, и отправка грузов по каналам электронной торговли по Китаю и в Россию.

Строительство беспошлинного логистического центра началось весной этого года, предполагалось, что он сможет заработать этим летом, но сроки завершения строительных работ пришлось перенести в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, пишет Вiang.ru.