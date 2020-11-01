Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:10 2

В Хэйхэ у международного моста заработал беспошлинный центр логистики

В Хэйхэ у международного моста заработал беспошлинный центр логистики
Фото: http://biang.ru/

На этой неделе в Хэйхэ официально был запущен в работу беспошлинный логистический центр. Он является одной из частей нового пункта пропуска Хэйхэ у строящегося автомобильного моста Хэйхэ-Благовещенск, работает на данный момент в условиях закрытого пункта пропуска с Амурской областью.

Беспошлинный логистический центр Хэйхэ — ­это первый комплекс такой категории в провинции Хэйлунцзян, на границе с Россией. Он будет осуществлять сразу несколько функций. Здесь будут храниться грузы вплоть до таможенного оформления, производиться отправка и прием грузов, осуществляться первичная переработка сырья, и отправка грузов по каналам электронной торговли по Китаю и в Россию.

Строительство беспошлинного логистического центра началось весной этого года, предполагалось, что он сможет заработать этим летом, но сроки завершения строительных работ пришлось перенести в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, пишет Вiang.ru.

Просмотров всего: 311

#Дальний Восток #дороги #Китай

распечатать


Происшествия

Жёсткое ДТП в Благовещенске: столкнулись два внедорожника
Коронавирус

В нескольких больницах Приморского края прекратили плановую госпитализацию
Общество 3

В Благовещенске подвели итоги дорожно-ремонтной кампании
Общество 1

В Верхнеблаговещенском открыли движение по новому мосту
Комментарии
Показать все (2)
  • Разнящий

    Разнящий
    32 минуты назад

    А что на нашем берегу?

  • freeslim

    freeslim
    21 минута назад

    А у нас конь не валялся

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь