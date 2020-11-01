Непогода не повлияла на автомобильное движение в Амурской области

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Дорожные организации, содержащие региональные автомобильные дороги в 20 районах Амурской области, сообщили о своей полной готовности к предстоящей зиме. На сегодняшний день неблагоприятные погодные условия наблюдаются на всей территории области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Приамурья.

Снег зафиксирован в Шимановском, Свободненском, Мазановском и Константиновском районах, дождь со снегом идёт в Архаринском, Благовещенском, Белогорском, Бурейском, Ивановском и Серышевском районах.

— На сети региональных автомобильных дорог перерывов в движении нет, на очистке от снега задействованы, требуемые на данный момент ресурсы специализированной дорожной техники и рабочих. Ранее подрядчики отчитались о готовности к зимнему содержанию, обеспечен запас необходимого объема противогололедных материалов для оперативной обработки опасных участков, подготовлена снегоуборочная техника в соответствии с нормативными требованиями к работе в зимний период, — рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко

Руководители муниципальных образований области получили рекомендации по приведению дорожных служб в режим повышенной готовности для быстрого реагирования и устранения последствий снегопада.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области рекомендует автомобилистам сменить шины транспортного средства на зимние, внимательнее соблюдать скоростной режим и действовать в соответствии с ситуацией на дороге.