Метеорологи пообещали россиянам тёплую зиму

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Первый зимний месяц порадует температурой около и выше нормы. Теплее всего будет на севере европейской территории России, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии.

По словам научного руководителя Гидрометцентра январь 2021 года ожидается достаточно тёплым для большей части регионов России.

— В январе тоже около нормы в большинстве регионов страны, а на южной территории европейской части — выше нормы, — сказал он.

Европейская часть страны в феврале ощутит более тёплые температуры. В остальной же части регионов России температура будет около нормы или чуть выше неё.