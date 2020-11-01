Метеорологи пообещали россиянам тёплую зиму
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС рассказал о том, что практически для всех регионов зима будет достаточно тёплой. Но при этом не исключены и сильные морозы.
Первый зимний месяц порадует температурой около и выше нормы. Теплее всего будет на севере европейской территории России, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии.
По словам научного руководителя Гидрометцентра январь 2021 года ожидается достаточно тёплым для большей части регионов России.
— В январе тоже около нормы в большинстве регионов страны, а на южной территории европейской части — выше нормы, — сказал он.
Европейская часть страны в феврале ощутит более тёплые температуры. В остальной же части регионов России температура будет около нормы или чуть выше неё.
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