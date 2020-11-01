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1ноября
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сегодня, 13:20 1

Метеорологи пообещали россиянам тёплую зиму

Метеорологи пообещали россиянам тёплую зиму
Фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС рассказал о том, что практически для всех регионов зима будет достаточно тёплой. Но при этом не исключены и сильные морозы.

Первый зимний месяц порадует температурой около и выше нормы. Теплее всего будет на севере европейской территории России, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии.

По словам научного руководителя Гидрометцентра январь 2021 года ожидается достаточно тёплым для большей части регионов России.

— В январе тоже около нормы в большинстве регионов страны, а на южной территории европейской части — выше нормы, — сказал он.

Европейская часть страны в феврале ощутит более тёплые температуры. В остальной же части регионов России температура будет около нормы или чуть выше неё.

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Комментарии
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  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    4 минуты назад

    Слова главного метеоролога сегодня подтверждали голуби. Гуляя по городу обратили внимание, что в нескольких местах голуби не просто купались в лужах, а сидели в них, не собираясь взлетать. Может быть это их естественное поведение, на которое прежде не обращал внимание, или какая-то аномалия? Орнитологи, есть ли об этом информация?

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