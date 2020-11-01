Объявлен новый конкурс на реконструкцию аэропорта Благовещенска

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

— Мы понимаем, как важно региону получить обновленный аэропорт, и готовы совместно с администрацией Амурской области проверить всю конкурсную документацию так, чтобы конкурс состоялся в кратчайшие сроки и права всех заинтересованных сторон были соблюдены, — заявил статс-секретарь, замруководителя ФАС Андрей Цариковский.

Аэропорт имени Муравьева-Амурского принадлежит областному ГУПу. В 2019 году его пассажиропоток вырос на 30% до 560 тысяч человек.

В конце сентября его победителем стало ООО «АБС», но из-за жалобы «КрасИнвест» итоги конкурса были отменены. Федеральная антимонопольная служба России признала доводы компании частично обоснованными.

Напомним, что минимальная сумма инвестиций в аэропорт Благовещенска была установлена на уровне 2,756 миллиардов рублей. ООО «АБС» хотело вложить в реконструкцию не менее 7 миллиардов рублей. Ожидалось, что срок концессионного соглашения составит 30 лет, из которых 5 лет — инвестиционная фаза.