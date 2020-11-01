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сегодня, 12:21 5

Объявлен новый конкурс на реконструкцию аэропорта Благовещенска

Объявлен новый конкурс на реконструкцию аэропорта Благовещенска
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что правительство Приамурья должно провести повторный конкурс на реконструкцию и управление аэропортом Благовещенска имени Муравьева-Амурского, сообщает «Интерфакс». Ранее ФАС предписала правительству Амурской области отменить итоги проведённого конкурса.

— Мы понимаем, как важно региону получить обновленный аэропорт, и готовы совместно с администрацией Амурской области проверить всю конкурсную документацию так, чтобы конкурс состоялся в кратчайшие сроки и права всех заинтересованных сторон были соблюдены, — заявил статс-секретарь, замруководителя ФАС Андрей Цариковский.

Аэропорт имени Муравьева-Амурского принадлежит областному ГУПу. В 2019 году его пассажиропоток вырос на 30% до 560 тысяч человек.

В конце сентября его победителем стало ООО «АБС», но из-за жалобы «КрасИнвест» итоги конкурса были отменены. Федеральная антимонопольная служба России признала доводы компании частично обоснованными.

Напомним, что минимальная сумма инвестиций в аэропорт Благовещенска была установлена на уровне 2,756 миллиардов рублей. ООО «АБС» хотело вложить в реконструкцию не менее 7 миллиардов рублей. Ожидалось, что срок концессионного соглашения составит 30 лет, из которых 5 лет — инвестиционная фаза.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • EraDanTi

    EraDanTi
    1 час назад

    Чо, не те кто надо победили?..

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Естественно

  • володька

    володька
    28 минут назад

    Победили то как раз те кто был нужен, но другие участники побежали жаловаться в фас и конкурс отменили.. Учтём прежние ошибки. Теперь те кто не нужен не пройдёт!!!!

  • Разнящий

    Разнящий
    19 минут назад

    Мутная тема.

  • Undertaker

    Undertaker
    9 минут назад

    Опять гастарбайтеры лепить будут?

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