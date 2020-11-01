Генпрокуратура начала проверку после смерти девочки в Зее

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О том, что ребёнок пропал и не пришёл домой ночевать стало известно 28 октября. К обеду в этот же день появилась информация, что ребёнок был найден мёртвым. Тело школьницы нашли в озере без видимых признаков криминальной смерти.

Воспитанием девочки занималась бабушка, мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка. Погибшая не единственный ребёнок в семье. Мать школьницы была лишена родительских прав в отношении двоих других детей и судима за неуплату средств на их содержание.

Прокуратура Амурской области проводит проверку исполнения законодательства об опеке и попечительстве, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По окончанию проверки будет дана оценка роботы уполномоченных органов.